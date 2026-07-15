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Красноярец, угрожая муляжом гранаты, ограбил знакомого на полмиллиона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбойном нападении на знакомого.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбойном нападении на знакомого.

Как установили сотрудники полиции, в апреле в полицию обратился житель краевого центра. Мужчина сообщил, что его знакомый, угрожая предметом, похожим на гранату, похитил у него ювелирные изделия, деньги и банковскую карту. Общий ущерб составил 572 тысячи рублей.

По словам мужчины, с обвиняемым он познакомился в больнице и предложил ему работу разнорабочим. Однако между ними возник конфликт.

Нападавшего задержали в Чувашии. Им оказался ранее не судимый житель Красноярска 1980 года рождения.

По версии следствия, причиной конфликта стали разногласия между: обвиняемый был недоволен тем, что знакомый, злоупотреблявший алкоголем, не предоставил ему обещанную работу, а сам он испытывал финансовые трудности. Тогда он решил напугать знакомого муляжом гранаты и пришел к нему домой.

После нападения он похитил имущество, а золотую цепочку сдал в ломбард за 250 тысяч рублей. Полученные деньги красноярец потратил на личные нужды, после чего уехал к родственникам в Чувашию, где впоследствии был задержан.

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