Красноярец, угрожая муляжом гранаты, ограбил знакомого на полмиллиона

По версии следствия, причиной конфликта стали разногласия между: обвиняемый был недоволен тем, что знакомый, злоупотреблявший алкоголем, не предоставил ему обещанную работу, а сам он испытывал финансовые трудности. Тогда он решил напугать знакомого муляжом гранаты и пришел к нему домой.