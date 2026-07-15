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3600 выпускников ДВГУПС получили дипломы в Хабаровске

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения завершился учебный год. На торжественной церимонии вручили награды выпускникам, проявившим себя в учебе, науке, спорте и общественной жизни. Документы об образовании получили 3600 человек. Каждый шестой окончил вуз с отличием. Ежегодно университет готовит кадры для транспортной отрасли. Выпускники ДВГУПС работают в сфере управления транспортным процессом, занимаются коммерческой деятельностью и.

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения завершился учебный год. На торжественной церимонии вручили награды выпускникам, проявившим себя в учебе, науке, спорте и общественной жизни. Документы об образовании получили 3600 человек. Каждый шестой окончил вуз с отличием. Ежегодно университет готовит кадры для транспортной отрасли. Выпускники ДВГУПС работают в сфере управления транспортным процессом, занимаются коммерческой деятельностью и международными перевозками, разрабатывают автоматизированные системы управления, строят железные дороги и инженерные сооружения. Подготовка специалистов ведется по программам высшего и среднего профессионального образования. Молодые специалисты пополнят кадровый состав предприятий железнодорожной отрасли — локомотивных и вагонных депо, организаций путевого хозяйства.