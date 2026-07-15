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Трассу Сибирского международного марафона — 2026 в Омске сильно изменят

В Омске в субботу, 1 августа 2026 года, состоится Сибирский международный марафон. Однако трасса в этом году, как отмечают организаторы, претерпела существенные изменения.

Источник: SuperOmsk.ru

Причиной тому стали масштабные ремонтные работы на набережной Тухачевского, на территории Омской крепости и в других общественных пространствах.

Решено, что классическая трасса временно изменит формат. Чтобы сохранить в программе главную дистанцию 42,195 км и не уводить марафонцев на непригодные или неподходящие для бега участки, было принято решение проложить трассу в 4 круга по компактному и безопасному маршруту.

Схема основной дистанции марафона в 2026 году / Источник: runsim.ru.

В расписании в 2026 году тоже будут изменения: участники забегов на всех дистанциях впервые будут стартовать в разное время:

07:55 — старт Чемпионата России по марафону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 08:00 — стартует забег на классической марафонской дистанции 42.195 км. 08:20 — стартуют бегуны на дистанции 10 км. 09:00 — старт участников массового забега на 3 км.

В следующем году, когда набережная откроется после реконструкции, марафон должен вернуться на обновленную большую трассу.