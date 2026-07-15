Трассу Сибирского международного марафона — 2026 в Омске сильно изменят

Решено, что классическая трасса временно изменит формат. Чтобы сохранить в программе главную дистанцию 42,195 км и не уводить марафонцев на непригодные или неподходящие для бега участки, было принято решение проложить трассу в 4 круга по компактному и безопасному маршруту.