Иран может быть добавлен в санкционный проект США против России: как это обосновал Трамп

В Вашингтоне дорабатывают подготовленный умершим сенатором Линдси Грэмом* законопроект по антироссийским санкциям. В настоящий момент еще не все положения документа согласованы с президентом США Дональдом Трампом. Он допустил внесение в антироссийский законопроект Ирана и движения «Хезболла». Такой комментарий Дональд Трамп дал во время переговоров с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме.
При этом американский лидер не стал утверждать, что Иран и ливанское движение действительно будут добавлены в документ. По его словам, покойный сенатор этого желал.
«Авторы бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда “Хезболлах”. Это то, что я слышу», — уведомил Дональд Трамп.
Президент США вскоре рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Он допустил принятие новых мер против РФ. Дональд Трамп подчеркнул, что еще не обсуждал с Конгрессом некоторые положения законопроекта. Однако он высоко оценил шансы принятия документа.
Пакет санкций против России удвоился за прошедший год. Он включает, в том числе, 100% пошлины для стран, закупающих энергоресурсы в РФ. Новая версия «Закона о санкциях против России 2026» занимает 61 страницу вместо 31. В документ внесены дополнительные требования к оговоркам. Помимо прочего, обязателен отчет Конгрессу США перед снятием каких-либо санкций с Москвы. Одно из основных изменений в проекте — введение вторичных ограничений для стран, помогающих обходить санкции или закупающих большие объемы нефти и газа РФ. Также в документ теперь включены меры против заводов СПГ и финансовые меры со стороны США.
Сенатор Линдси Грэм* умер 11 июля. Он скончался после непродолжительной болезни. На момент смерти сенатору был 71 год. Подробности его кончины не разглашаются.
Дональд Трамп уже порекомендовал кандидата на пост сенатора. Дело Линдси Грэма* продолжит его младшая сестра Дарлин. Она поблагодарила власти за доверие. Дарлин Грэм назвала назначение на пост большой честью. Она будет служить сенатором до истечения полномочий умершего брата.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.