Иран может быть добавлен в санкционный проект США против России: как это обосновал Трамп

Пакет санкций против России удвоился за прошедший год. Он включает, в том числе, 100% пошлины для стран, закупающих энергоресурсы в РФ. Новая версия «Закона о санкциях против России 2026» занимает 61 страницу вместо 31. В документ внесены дополнительные требования к оговоркам. Помимо прочего, обязателен отчет Конгрессу США перед снятием каких-либо санкций с Москвы. Одно из основных изменений в проекте — введение вторичных ограничений для стран, помогающих обходить санкции или закупающих большие объемы нефти и газа РФ. Также в документ теперь включены меры против заводов СПГ и финансовые меры со стороны США.