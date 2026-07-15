Уроженка Красноярского края приняла роды «королевской» двойни в самолете на высоте 10 тысяч метров

«Я боялась, что два плода могут запутаться в пуповине. Девочка вышла нормально, появилась на свет здоровой. А мальчик, который в процессе должен был перевернуться из тазового в головное предлежание, все никак не переворачивался. Если бы мы оставили так, умерли бы и роженица, и сам ребенок. Я не знала, что делать, потому что акушерский наружный переворот — это очень опасная манипуляция. Одно неверное движение — и оторвется плацента, случится массивная кровопотеря, которую нельзя купировать. Находясь в стрессе, я чуть-чуть подтолкнула ребенка, и — о чудо! — он перевернулся сам и дальше уже спокойно вышел», — рассказал журналистам о своем боевом крещении Эралиева.