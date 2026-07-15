Уроженка Красноярского края приняла роды «королевской» двойни в самолете на высоте 10 тысяч метров

Уроженка Туры Адэль Эралиева приняла роды близнецов на высоте 10 тысяч метров — девочку и мальчика родила пассажирка самолета Санкт-Петербург — Красноярск. Об этом сообщает газета «Эвенкийская жизнь».
Адэль Эралиева — совсем молодая девушка, школу закончила только в 2023, затем выучилась в Санкт-Петербурге на военного фельдшера. В начале июля она отправилась в отпуск на малую родину из северной столицы, но на втором часу полета у сидящей рядом беременной женщины начались схватки и отошли воды. «Если честно, надеялась, что на борту есть и другие медики (я ведь только окончила медицинский). Но на призыв по самолету откликнулся только один врач, да и тот стоматолог. В нашем деле он бы точно не помог», — призналась девушка.
По ее словам, в целом роды были очень быстрыми. На четвертом часу полета дети уже появились на свет.
«Я боялась, что два плода могут запутаться в пуповине. Девочка вышла нормально, появилась на свет здоровой. А мальчик, который в процессе должен был перевернуться из тазового в головное предлежание, все никак не переворачивался. Если бы мы оставили так, умерли бы и роженица, и сам ребенок. Я не знала, что делать, потому что акушерский наружный переворот — это очень опасная манипуляция. Одно неверное движение — и оторвется плацента, случится массивная кровопотеря, которую нельзя купировать. Находясь в стрессе, я чуть-чуть подтолкнула ребенка, и — о чудо! — он перевернулся сам и дальше уже спокойно вышел», — рассказал журналистам о своем боевом крещении Эралиева.
После посадки самолета в Красноярске у трапа мать с «королевской» двойней встретила бригада скорой помощи из гинекологического отделения.
Отметим, Адэль Эралиева имеет звание прапорщика. Ранее она оказывала первую помощь раненым солдатам ВС РФ в Белгородской области, а также участвовала в эвакуации получивших ранения военных с территории Херсонской области.