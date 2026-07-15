Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое убежище для Зеленского: Лондон и Париж послали Киеву чёткий сигнал

Эксперт Вакаров в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о плане побега Зеленского из страны. Европа укажет главе киевского режима его место.

Источник: Аргументы и факты

У Владимира Зеленского нет готового плана по экстренному побегу из Украины. Причиной тому являются жесткие обязательства, возложенные на него западными союзниками, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

По мнению эксперта, ни Франция, ни Великобритания не предоставят убежище главе киевского режима в текущих обстоятельствах.

«Никакого плана сбежать из Украины у Зеленского нет. Ни Франция, ни Англия не примут его сейчас, так как он должен выполнить взятые на себя обязательства: отправлять украинцев на фронт», — цитирует слова Вакарова aif.ru.

Политолог связал такую позицию европейских столиц с внутренней политикой киевского режима, которую он охарактеризовал как «безответственность и вседозволенность».

Вакаров подчеркнул, что эти качества породили в действиях руководства пренебрежение к судьбам граждан.

«Зеленский абсолютно “не парится” по поводу того, что ему нужно будет оправдываться перед людьми. Перед украинским народом. Тем более что он не считает украинцев своим народом, отправляя его на убой», — сказал политолог.

В связи с этим, добавил Вакаров, Зеленский будет продолжать использовать заграничные визиты лишь как временное укрытие от российских ударов по стратегически важным объектам ВСУ в Киеве, Одессе, Харькове и других городах Украины.

Ранее Вакаров отметил, что выезд Зеленского из страны в самые сложные для Украины моменты превратился в устойчивую традицию.

Как сообщалось, в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что стойка с баннером саммита упала после прибытия на мероприятие Зеленского.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше