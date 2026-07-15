У Владимира Зеленского нет готового плана по экстренному побегу из Украины. Причиной тому являются жесткие обязательства, возложенные на него западными союзниками, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
По мнению эксперта, ни Франция, ни Великобритания не предоставят убежище главе киевского режима в текущих обстоятельствах.
«Никакого плана сбежать из Украины у Зеленского нет. Ни Франция, ни Англия не примут его сейчас, так как он должен выполнить взятые на себя обязательства: отправлять украинцев на фронт», — цитирует слова Вакарова aif.ru.
Политолог связал такую позицию европейских столиц с внутренней политикой киевского режима, которую он охарактеризовал как «безответственность и вседозволенность».
Вакаров подчеркнул, что эти качества породили в действиях руководства пренебрежение к судьбам граждан.
«Зеленский абсолютно “не парится” по поводу того, что ему нужно будет оправдываться перед людьми. Перед украинским народом. Тем более что он не считает украинцев своим народом, отправляя его на убой», — сказал политолог.
В связи с этим, добавил Вакаров, Зеленский будет продолжать использовать заграничные визиты лишь как временное укрытие от российских ударов по стратегически важным объектам ВСУ в Киеве, Одессе, Харькове и других городах Украины.
Ранее Вакаров отметил, что выезд Зеленского из страны в самые сложные для Украины моменты превратился в устойчивую традицию.
Как сообщалось, в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что стойка с баннером саммита упала после прибытия на мероприятие Зеленского.