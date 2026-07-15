На Таймыре начали ремонтировать дорогу к аэропорту Алыкель

В Таймырском Долгано-Ненецком округе дорожники приступили к ремонту участка трассы, ведущей к аэропорту Алыкель. Работы идут с 40-го по 45-й км в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На трассе заменят изношенное асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и откосы, восстановят водопропускные трубы, установят новое барьерное ограждение и дорожные знаки. Пучинистые участки устранят с заменой грунта, а откосы укрепят специальным многослойным материалом из полимерной сетки и геотекстиля. Завершить работы и сдать объект подрядчик должен в этом году. [caption id= «attachment_371350» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба КрУДора[/caption] Работать дорожникам приходится в сложных арктических условиях. Отрицательная температура здесь держится около восьми месяцев в году, а из-за вечной мерзлоты на дороге появились трещины, пучины, просадки обочин и деформации труб. Подходящий для ремонта летний период длится всего 60−70 дней, поэтому основной объем нужно выполнить в сжатые сроки. Напомним, что в Красноярском крае откроют заповедник площадью почти 32 тысячи гектаров.