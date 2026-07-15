Фестиваль уличного баскетбола 3×3 «Полянка Детям» прошел в Хабаровске

В Хабаровске на площадке «ПСБ Арена» прошел фестиваль уличного баскетбола 3×3 «Полянка Детям», на котором собрались более 40 команд и около 200 спортсменов из Хабаровского края. Соревнования проводились среди юношей и девушек в пяти возрастных категориях — от 13 до 18 лет, и спортсменов старше 18 лет. Для участников и гостей также организовали конкурсы и розыгрыши призов. По итогам фестиваля лучшие 4 команды в каждой возрастной категории среди юношей и девушек получили право выступить на Международном турнире на Кубок Губернатора Хабаровского края, который пройдет в Хабаровске 5−6 сентября. Победители соревнований в каждой возрастной категории получили сертификаты и фирменные футболки от Группы компаний «Полянка».