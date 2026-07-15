Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье вернули к жизни пациента после остановки сердца во время инфаркта

У 61-летнего мужчины сердце остановилось во время оказания помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае врачи совершили настоящее чудо, вернув пациента к жизни. 11 июля бригада скорой помощи Октябрьской центральной районной больницы выехала на экстренный вызов к 61-летнему мужчине. У пациента диагностировали острый инфаркт миокарда, и пока фельдшеры оказывали ему помощь, сердце остановилось. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Реанимация началась мгновенно. Фельдшеры делали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких 15 минут. За это время они смогли восстановить сердечную деятельность, и мужчина снова задышал. Его сразу доставили в реанимацию Октябрьской больницы.

Состояние оставалось крайне тяжелым, пациент был в коме, но врачи сумели добиться положительной динамики. В тот же день по согласованию со специалистами регионального сосудистого центра его перевели в Уссурийск, а на следующий день транспортировали в Приморскую краевую клиническую больницу № 1, где продолжили специализированное лечение.

Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он продолжает лечение под наблюдением врачей.