В Приморье вернули к жизни пациента после остановки сердца во время инфаркта

Состояние оставалось крайне тяжелым, пациент был в коме, но врачи сумели добиться положительной динамики. В тот же день по согласованию со специалистами регионального сосудистого центра его перевели в Уссурийск, а на следующий день транспортировали в Приморскую краевую клиническую больницу № 1, где продолжили специализированное лечение.