В Красноярске открыли мобильные заправки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для красноярцев составили памятку о том, где можно найти ближайшую мобильную заправку в городе.
Они будут работать сегодня, 15 июля, с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:
ул. Академика Киренского, 68.
ул. 5 Участок, 1.
ул. Ленина, 64.
ул. Деповская, 34.
ул. Краснодарская, 40Б.
ул. Армейская, 25А.
ул. Дзержинского, 18.
ул. 8 Марта, 18.
проспект Мира, 32.
ул. Ладо Кецховели, 18А.
ул. Партизана Железняка, 46.
ул. 60 лет Октября, 119.
Добавим, заправки открыли в связи со сложной ситуацией с бензином по инициативе губернатора края Михаила Котюкова.