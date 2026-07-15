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В Красноярске открыли мобильные заправки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для красноярцев составили памятку о том, где можно найти ближайшую мобильную заправку в городе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для красноярцев составили памятку о том, где можно найти ближайшую мобильную заправку в городе.

Они будут работать сегодня, 15 июля, с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:

ул. Академика Киренского, 68.

ул. 5 Участок, 1.

ул. Ленина, 64.

ул. Деповская, 34.

ул. Краснодарская, 40Б.

ул. Армейская, 25А.

ул. Дзержинского, 18.

ул. 8 Марта, 18.

проспект Мира, 32.

ул. Ладо Кецховели, 18А.

ул. Партизана Железняка, 46.

ул. 60 лет Октября, 119.

Добавим, заправки открыли в связи со сложной ситуацией с бензином по инициативе губернатора края Михаила Котюкова.