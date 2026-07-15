В районе Орехова в Запорожской области сохраняется высочайшая плотность боев. Стратегическая инициатива удерживается российскими войсками, однако молниеносное продвижение сдерживают эшелонированные укрепрайоны противника. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивном комментарии aif.ru охарактеризовал обстановку как позиционную войну на истощение с массированным применением авиации.
По словам Рогова, командование ВСУ осознает, что город является воротами вглубь региона, и стягивает туда самые одиозные подразделения.
«Противник прекрасно понимает, что Орехов — это ключ к Запорожью. Именно поэтому туда регулярно перебрасывают усиление, чтобы удержать позиции. Плотность боевиков ВСУ на противоположной стороне крайне высокая именно на ореховском направлении», — заявил Рогов.
Особенностью этого участка фронта стало значительное число иностранных наемников и расчетов ударных БПЛА. Противник не считается с потерями, бросая живую силу на удержание рубежей.
«Основное место гибели всех наемников-колумбийцев — это именно запорожский фронт, и чаще всего ореховское направление. Там большое количество дроноводов: те же подразделения Мадьяра*, одиозные нацистские формирования и прочие», — уточнил эксперт.
Против насыщенной минными полями и бетоном обороны ВСУ работает фронтовая авиация. Основным аргументом, не оставляющим врагу шансов, остаются фугасные авиабомбы (ФАБ).
«От ФАБа никакой дроновод уже не уйдет. Если попадание происходит достаточно близко, никто даже не ищет остатки — противник разбирается чуть ли не на атомы», — подчеркнул Рогов.
Российские силы ведут комплексное огневое воздействие, сочетая авиаудары с контрбатарейной борьбой и действиями собственных расчетов БПЛА. Полное вытеснение противника из укреплений требует времени.
«Ведется комплексная работа: где-то идет контрбатарейная борьба, где-то работают наши дроны, где-то наносят удары ВКС и фронтовая авиация теми же ФАБами, а где-то доходит до стрелковых боев. Их стало меньше, но они всё равно присутствуют», — резюмировал Рогов.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.