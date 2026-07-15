Тела боевиков НАТО усыпали поле боя у Орехова: главная новость СВО 15 июля

«Ведется комплексная работа: где-то идет контрбатарейная борьба, где-то работают наши дроны, где-то наносят удары ВКС и фронтовая авиация теми же ФАБами, а где-то доходит до стрелковых боев. Их стало меньше, но они всё равно присутствуют», — резюмировал Рогов.