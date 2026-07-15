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IRNA: в Иране снарядами атаковали фабрику минеральной воды

В Иране подверглось атаке предприятие, на котором производят минеральную воду, фабрика была атакована тремя снарядами, сообщает IRNA.

Источник: Аргументы и факты

В Иране подверглось атаке предприятие, на котором производят минеральную воду, сообщает IRNA.

По данным агентства, инцидент случился в провинции Илам.

«Фабрика по производству минеральной воды в окрестностях деревни в районе Мусиан, провинции Илам, была атакована тремя снарядами врага», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Пентагона, США возобновили морскую блокаду Ирана. По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

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