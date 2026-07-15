В Якутии из-за лесного пожара остановили поиски пропавшего 11 июля мужчины

11 июля мужчина 1984 года рождения ушел в лес с места купания и до сих пор не вышел на связь. По предварительной информации, после купания на озере мужчина вместе с другом ушли в лес. «Оставшиеся на берегу озера друзья ждали их возвращения около четырех часов, после чего уехали в город. А утром друг, который ушел с пропавшим, отоспался, самостоятельно вышел на трассу и на попутке вернулся в город», — пояснили в ведомстве.