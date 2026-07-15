Иран выпустил страшные стрелы мести: война в Ормузском проливе изменит мир

По его словам, Израиль чувствует себя уверенно и действует нагло именно потому, что США находятся рядом, буквально «под боком». Арабские же государства, получая болезненные ответные удары от Ирана, «заслуженно» расплачиваются за то, что сами же создали условия для бесконечного конфликта. «Мы все время обсуждаем США, Израиль, но если бы им не предоставили бы эти территории, не было бы никакой агрессии. Израиль бы не рыпался бы так нагло, потому что понимал, что США далеко», — резюмировал эксперт.