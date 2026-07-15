Иран выпустил страшные стрелы мести: война в Ормузском проливе изменит мир

Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны. Объединённые Арабские Эмираты заявили об атаке на два своих танкера в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что нанёс удары по «супертанкерам-нарушителям», которые проигнорировали предупреждения.
Тем временем западные СМИ, ссылаясь на Axios, сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту в столице Йемена Сане, где сейчас правят хуситы. На этом фоне даже отдалённое перемирие кажется иллюзией.
Раскол арабского мира.
По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, текущие события обнажили глубинный разлом в мусульманском мире.
«Это такой своеобразный раскол, прежде всего в мусульманском мире, ну и в определённой степени в арабском мире», — заявил он в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на риторику, большинство арабских стран не горят желанием воевать с Тегераном. Их задача — демонстрировать верность союзникам, защищая свои территории и особенно объекты, где расквартированы американские военные. «Мы сейчас наблюдаем, как всегда, всплеск эскалации, — добавил Перенджиев, — но она не может быть долгой, она пойдёт к ослаблению, но впоследствии снова будет набирать силу».
Главный препон на пути к миру.
Перенджиев убежден, что главной помехой на пути к урегулированию являются американские базы.
«Вот здесь, ну и конечно, главный препон всей этой истории — американские базы, — заявил Перенджиев. — И главное, не просто то, что они там есть, а то, что именно с этих баз наносятся удары по Ирану».
Арабские страны, предоставившие свою землю под военные гарнизоны США, ошибочно рассчитывали на защиту. Однако в реальности базы превратились в трамплин для агрессивных действий против Исламской Республики. Именно с них американцы координируют атаки и собирают разведданные, превращая регион в пороховую бочку.
«Если бы они не пустили туда американцев, то американцам вообще было бы сложно осуществлять агрессию против Ирана, и Израиль бы не рыпался», — подчеркнул политолог.
По его словам, Израиль чувствует себя уверенно и действует нагло именно потому, что США находятся рядом, буквально «под боком». Арабские же государства, получая болезненные ответные удары от Ирана, «заслуженно» расплачиваются за то, что сами же создали условия для бесконечного конфликта. «Мы все время обсуждаем США, Израиль, но если бы им не предоставили бы эти территории, не было бы никакой агрессии. Израиль бы не рыпался бы так нагло, потому что понимал, что США далеко», — резюмировал эксперт.
Призрачные шансы на мир.
Говорить о скором завершении боевых действий, по мнению Перенджиева, пока наивно. Динамика напрямую зависит от расходования ракетных арсеналов: когда запасы иссякнут, стороны возьмут паузу на восстановление, а затем всё повторится по новому кругу. «Говорить об окончании конфликта пока рано, — констатирует политолог. — Тем более что в этих условиях сами арабы не могут договориться между собой — я имею в виду не только Йемен, но и Саудовскую Аравию, Кувейт, а также Ливан».
Единственный реальный шанс на деэскалацию, уверен эксперт, — лишить США опорных баз. Но здесь, по его мнению, необходимо восстановление мусульманского братства и реальная поддержка Тегерана со стороны арабских монархий. Только объединившись и перекрыв кислород американскому военному присутствию, регион сможет хотя бы минимизировать боевые действия.