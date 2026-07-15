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В Омской области временно изменится расписание движения электричек

Изменения связаны с ремонтом путей.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиров омских электричек предупредили о сдвигах в расписании движения электричек от Омска до станции Иртышское и обратно. Об изменениях сообщила пресс-служба Омского региона Западно-Сибирской железной дороги.

В Омской области в ближайшие две недели скорректируется график движения шести составов пригородного сообщения. Корректировки связаны с проведением плановых ремонтных работ на инфраструктуре Западно-Сибирской магистрали и затронут популярный маршрут между областным центром и станцией Иртышское.

Как сообщили в компании-перевозчике, изменения вступят в силу в период с 17 по 19 июля 2026 года. Временные сдвиги незначительны — от 4 до 9 минут, однако пассажирам рекомендуют заранее свериться с новым расписанием, чтобы избежать опозданий:

— Поезд № 6205/6206, курсирующий из Омска в Иртышское, отправится по расписанию (14:08), однако прибудет с задержкой в 8 минут — в 16:55.

— Для обратного рейса № 6207/6208 (Иртышское — Омск) время выезда сдвинуто на 4 минуты раньше — до 18:11, прибытие в Омск останется без изменений (20:40).

Перевозчик «Омск-пригород» призывает пассажиров планировать поездки с учетом этих нюансов. Уточнить актуальное расписание можно на официальном сайте компании, в билетных кассах, а также по телефонам горячей линии: (3812) 44−31−52 и 8 (800) 234−31−52 (звонок по России бесплатный).

Ранее КП-Омск сообщала, как оформить семейную выплату в Омске.