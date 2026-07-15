В Омской области временно изменится расписание движения электричек

Как сообщили в компании-перевозчике, изменения вступят в силу в период с 17 по 19 июля 2026 года. Временные сдвиги незначительны — от 4 до 9 минут, однако пассажирам рекомендуют заранее свериться с новым расписанием, чтобы избежать опозданий: