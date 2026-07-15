Хабаровский «Амур» проведёт тренировочные сборы в Уфе

Хоккеисты «Амура» начали подготовку к очередному сезону КХЛ. Сегодня, 15 июля, стартовал учебно-тренировочный сбор для игроков с двусторонними контрактами, сообщает hab.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».
Общий сбор команды намечен на 1 августа. Первые тренировки в полном составе «тигры» проведут в Хабаровске, сбор продлится до 15 августа. Однако основной этап подготовки пройдёт в Уфе. В столицу Башкортостана команда убывает 16 августа, а с 17 по 20 августа примет участие в своём первом предсезонном турнире — Кубке Республики Башкортостан.
По завершении турнира «тигров» ждёт второй тренировочный сбор, который пройдёт в Уфе. Там же они проведут и заключительный тренировочный лагерь — с 30 августа по 5 сентября. В перерыве между вторым и третьем сбором хабаровчане посетят ещё один турнир — мемориал Ромазана, который состоится с 25 по 29 августа в Магнитогорске.
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ сезона 2026/2027 стартует 5 сентября. «Тигры» свой первый матч сезона проведут 6-го числа в Магнитогорске против «Металлурга».