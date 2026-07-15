Хабаровский «Амур» проведёт тренировочные сборы в Уфе

По завершении турнира «тигров» ждёт второй тренировочный сбор, который пройдёт в Уфе. Там же они проведут и заключительный тренировочный лагерь — с 30 августа по 5 сентября. В перерыве между вторым и третьем сбором хабаровчане посетят ещё один турнир — мемориал Ромазана, который состоится с 25 по 29 августа в Магнитогорске.