ТАСС: Наводчицей для убийц чемпиона Европы по боксу Карпачева стала дочь кумы

Дочь кумы стала наводчицей для военных ВСУ, которые убили в населенном пункте Гришино украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Об этом в среду, 15 июля, сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.
— Кумы дочка, зовут Лена. Ее фамилия сейчас — Кислая. Она наводчица, навела бойцов ВСУ, — цитирует его ТАСС.
Также он рассказал, что Лена долгое время работала в магазине, которым владели Карпачевы. Информацию о ее причастности удалось выяснить в ходе следствия.
14 июля Игорь Карпачев сообщил, что украинские военные в селе Гришино под Красноармейском расстреляли его жену и сына. По его словам, в супругу было выпущено семь автоматных пуль, в сына — пять. При этом, как уточнил отец боксера, Владислава при жизни подвергли истязаниям. Бойцы ВСУ забрали автомобиль и деньги, после чего скрылись.
Ранее стало известно, что украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, которые пытались перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами.