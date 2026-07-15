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ТАСС: Наводчицей для убийц чемпиона Европы по боксу Карпачева стала дочь кумы

Дочь кумы стала наводчицей для военных ВСУ, которые убили в населенном пункте Гришино украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Об этом в среду, 15 июля, сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

Дочь кумы стала наводчицей для военных ВСУ, которые убили в населенном пункте Гришино украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Об этом в среду, 15 июля, сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

— Кумы дочка, зовут Лена. Ее фамилия сейчас — Кислая. Она наводчица, навела бойцов ВСУ, — цитирует его ТАСС.

Также он рассказал, что Лена долгое время работала в магазине, которым владели Карпачевы. Информацию о ее причастности удалось выяснить в ходе следствия.

14 июля Игорь Карпачев сообщил, что украинские военные в селе Гришино под Красноармейском расстреляли его жену и сына. По его словам, в супругу было выпущено семь автоматных пуль, в сына — пять. При этом, как уточнил отец боксера, Владислава при жизни подвергли истязаниям. Бойцы ВСУ забрали автомобиль и деньги, после чего скрылись.

Ранее стало известно, что украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, которые пытались перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами.

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