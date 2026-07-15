ТАСС: Наводчицей для убийц чемпиона Европы по боксу Карпачева стала дочь кумы

14 июля Игорь Карпачев сообщил, что украинские военные в селе Гришино под Красноармейском расстреляли его жену и сына. По его словам, в супругу было выпущено семь автоматных пуль, в сына — пять. При этом, как уточнил отец боксера, Владислава при жизни подвергли истязаниям. Бойцы ВСУ забрали автомобиль и деньги, после чего скрылись.