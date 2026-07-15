Красноярские онкологи провели редкую операцию и сохранили 78-летней женщине часть легкого

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере имени А. И. Крыжановского успешно провели редкую операцию 78-летней пациентке с раком легкого.
У женщины диагностировали аденокарциному верхней доли левого легкого. Опухоль проросла в левую легочную артерию — единственный сосуд, который снабжает кровью левое легкое. Во время операции хирурги удалили пораженную часть легкого вместе с участком артерии длиной около 2,5 сантиметра, после чего восстановили сосуд с помощью специального сосудистого шва.
Как рассказал заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат, за 30 лет работы ему довелось выполнить всего три-четыре подобных вмешательства. Обычно при таком распространении опухоли пациентам приходится полностью удалять легкое или проводить протезирование сосуда с участием сосудистых хирургов.
Операция прошла успешно. Пациентка провела три дня в реанимации и была выписана домой на 11-е сутки после хирургического вмешательства.
В краевом минздраве сообщают, что провести органосохраняющую операцию удалось благодаря точной предоперационной диагностике и высокому уровню подготовки хирургической бригады. Красноярский краевой онкодиспансер остается ведущим профильным медицинским учреждением региона и участвует в реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».