Красноярские онкологи провели редкую операцию и сохранили 78-летней женщине часть легкого

У женщины диагностировали аденокарциному верхней доли левого легкого. Опухоль проросла в левую легочную артерию — единственный сосуд, который снабжает кровью левое легкое. Во время операции хирурги удалили пораженную часть легкого вместе с участком артерии длиной около 2,5 сантиметра, после чего восстановили сосуд с помощью специального сосудистого шва.