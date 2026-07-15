В Минусинском округе выберут самый крупный помидор и лучший огород

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинском округе начался прием заявок на конкурс «Минусинский помидор».
Участвовать могут совершеннолетние жители города и сельских территорий, имеющие регистрацию и собственный приусадебный или дачный участок.
Урожай оценят в четырех номинациях: «Минусинский чемпион», «Образцовый огород», «Помидорные традиции молодой семьи» и «Лучшее ветеранское подворье». В отдельных категориях предусмотрены возрастные ограничения.
Заявки принимают до 10 августа включительно в отделе культуры по адресу: Минусинск, улица Ленина, 73, либо по электронной почте ukamin@yandex.ru. Телефоны для консультаций: 8 (39132) 2−08−65 и 2−05−44.
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