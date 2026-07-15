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В Тайшете сотрудники пожарно-спасательной службы вытащили собаку, которая упала в глубокий колодец

Спасатели в Иркутской области извлекли из колодца собаку, которая в него провалилась. Инцидент произошел в Тайшете 13 июля. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приангарью.

Источник: ТК Город

За помощью обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что в колодце глубиной четыре метра находится собака и громко лает.

На улицу Шпалозаводскую была направлена группа спасателей Западного поисково-спасательного отряда. Они с помощью верёвки из колодца достали испуганного пса. После чего он убежал, надеемся, к хозяевам, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.

Судя по видео, собака, попавшая в колодец, не бездомная. На кадрах видно, что у нее есть ошейник.

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