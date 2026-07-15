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Более 500 детей с инвалидностью в Красноярском крае проходят реабилитацию дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 23 учреждениях социального обслуживания региона действует программа «Домашнее визитирование». В 2025 году помощь на дому получили 562 ребенка с инвалидностью.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 23 учреждениях социального обслуживания региона действует программа «Домашнее визитирование». В 2025 году помощь на дому получили 562 ребенка с инвалидностью.

Практика развивается по национальному проекту «Семья». Специалисты приезжают к детям, которых сложно регулярно доставлять в реабилитационные центры, и обучают родителей продолжать занятия в привычной домашней обстановке.

«Часто семьи, где растут дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, сталкиваются с эффектом изоляции. Из-за сложности транспортировки ребенка и высокой нагрузки родители вынуждены ограничивать социальные контакты, а реабилитационный процесс становится эпизодическим», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Родителям показывают, как использовать кормление и гигиенические процедуры для развития навыков ребенка, помогают адаптировать жилье, оформить документы на технические средства реабилитации и подобрать доступные кружки и секции.

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