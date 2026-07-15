Отчим-садист, издевавшийся над 10-летним мальчиком, отправится за решётку

Суд вынес приговор мужчине, который издевался над пасынком, сообщает прокуратура Камчатского края.
В ведомстве рассказали, что инцидент случился в Петропавловске-Камчатском. Правоохранители установили, что 34-летний мужчина более года избивал и оскорблял мальчика.
Медики рассказали, что у десятилетнего ребёнка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтёки и синяки.
Мужчину приговорили к трём годам в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворён иск о компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей.
Напомним, по данным Stern, педиатра из ФРГ обвинили в 130 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Детский врач в течение 12 лет совершал преступления сексуального характера в клиниках, в которых работал.