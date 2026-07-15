В Екатеринбурге шесть автобусов изменят свои маршруты до конца лета

В Екатеринбурге с 17 июля по 31 августа временно изменят свои маршруты шесть автобусов. Дело в том, что на участке улиц Рябина и Академика Парина в это время специалисты будут проводить строительно-монтажные работы. Изменения затронут маршруты № 46, 51, 52, 55, 62 и 93. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
— Маршрут № 55 будет направлен в оба направления по улицам: Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Хрустальногорская, далее по маршруту. Временно отменяются остановочные пункты: «Вильгельма де Геннина» (в обратном направлении «Академика Парина»), «Детский сад № 43», «Патрушиха» и вводится остановка «Школа № 79», — пояснили в мэрии.
Автобусы № 46, 52 и 52 будут курсировать по улицам: Вильгельма де Геннина — Академика Вавилова — Академика Ландау, далее по маршруту. Временно будут отменены остановки «Патрушиха», «Школа № 79», «Академика Ландау» и введены «Академика Парина» и «Вильгельма де Геннина».
Маршруты № 62 и 93 будут следовать по улицам: Академика Ландау — Академика Вавилова — Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Рябинина, далее по маршруту. Отменены пункты «Академика Ландау» и «Патрушина», введены «Школа № 79», «Вильгельма де Геннина» и «Академика Парина».
Автомобилисты смогут проехать зону проведения работ по улицам Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — Академика Парина.