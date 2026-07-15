Реконструкцию детского сада на 140 мест завершают в Ачинске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске этим летом планируют завершить реконструкцию детского сада, рассчитанного на 140 детей ясельного и дошкольного возраста.
Учреждение должно начать работу уже в текущем году.
Здание несколько лет пустовало и нуждалось в полном восстановлении. Строители обновили фундамент, стены, фасады, кровлю и инженерные сети, а также выполнили внутреннюю отделку.
На прилегающей территории оборудовали игровые площадки и высадили деревья. Подрядчику осталось обустроить газоны и установить веранды. Работы начались в прошлом году, уточнили в краевом министерстве строительства.