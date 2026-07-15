Ключ к Запорожью и ад для боевиков НАТО: что происходит в Орехове

Полноценной защиты от такой тактики у гражданских пока нет, однако российские военные активно уничтожают как сами дроны, так и пункты управления ВСУ в районе Орехова. Рогов признает, что обычный водитель фуры бессилен против скоростного дрона, но выход есть. Пока единственным доступным способом спасения остается поражение цели на взлете.