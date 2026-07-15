Ключ к Запорожью и ад для боевиков НАТО: что происходит в Орехове

Ореховское направление в Запорожской области превратилось в арену огневого противостояния. Пытаясь любой ценой сдержать продвижение российских войск, противник делает ставку не только на живую силу, но и на террор против мирного населения с помощью «умных» засад. О новой тактике дронов-ждунов, судьбе иностранных наемников ВСУ и контрдроновой борьбе в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Живой щит из колумбийцев и нацистов.
Орехов сегодня — это стратегический «ключ к Запорожью». Осознавая это, командование ВСУ стягивает в город самые одиозные и мотивированные подразделения, не считаясь с потерями. По словам Рогова, плотность вражеских сил здесь колоссальна, много иностранных наемников и расчетов БПЛА.
«Противник прекрасно понимает значимость города. Основное место гибели наемников-колумбийцев — это именно запорожский фронт. Там большое количество дроноводов: те же подразделения Мадьяра*, одиозные нацистские формирования и прочие», — отметил Рогов.
Несмотря на отчаянное сопротивление, инициатива остается за российскими войсками. Продвижение сдерживают лишь сверхплотные минные поля и укрепрайоны, однако против них уже работает тяжелая артиллерия.
Охота ВСУ на молоковозы.
Пока ВСУ пытаются удержать линию обороны, в прифронтовой полосе развернулась настоящая террористическая охота на гражданскую инфраструктуру. Главным инструментом стали дроны- «ждуны». Рогов раскрыл механику их работы: беспилотники садятся у дорог и замирают в ожидании цели.
«Украинские дроны приземляются вдоль основных трасс и ждут фуры, бензовозы, водовозы, молоковозы — всё, что обеспечивает жизнь. При появлении цели они внезапно взлетают. Скорость у них выше, чем у автомобиля, поэтому дрон догоняет практически любую машину», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что атаки намеренно нацелены на гражданских. ВСУ стремятся создать невыносимые условия, чтобы выдавить население с освобожденных территорий.
«Бандеровцы не смотрят, кто в транспорте, наоборот, чем больше пассажиров, тем лучше. Именно так было нанесено несколько десятков ударов по легковым автомобилям, машинам торговых сетей и служб доставки», — добавил Рогов.
Особую опасность представляет система наведения с использованием искусственного интеллекта «Марсианин», который дублируется живым оператором для нанесения максимального урона. Кроме того, дроны прячут не только в лесополосах, но и на крышах домов, чтобы внезапно пикировать на жертву.
Полноценной защиты от такой тактики у гражданских пока нет, однако российские военные активно уничтожают как сами дроны, так и пункты управления ВСУ в районе Орехова. Рогов признает, что обычный водитель фуры бессилен против скоростного дрона, но выход есть. Пока единственным доступным способом спасения остается поражение цели на взлете.
«Здесь нужна контрдроновая борьба. Прямого противодействия пока нет, кроме тотального вооружения водителей и уничтожения дрона в момент, когда он поднимается на небольшой скорости», — считает Рогов.
Гораздо эффективнее работают на упреждение. Если запуск ведется с «матки» — тяжелого коптера, то специалистам приходится вычислять два звена управления. Однако главным «чистильщиком» тыла и передовой остается фронтовая авиация.
«Идет комплексная работа: где-то контрбатарейная борьба, где-то наши дроны, а где-то ВКС. От ФАБа никакой дроновод уже не уйдет. Если попадание близкое, противник разбирается чуть ли не на атомы. Никто даже не ищет остатки», — резюмировал Рогов, описывая ликвидацию одиозных расчетов нацистов и иностранных наемников, брошенных киевским режимом на убой под Ореховом.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.