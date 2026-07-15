Мэрия Красноярска подала в арбитраж иск к несостоявшемуся строителю крематория

Напомним, что история тянется еще с 2009 года, когда участок площадью почти 27,5 тысяч квадратных метров на Енисейском тракте был передан сначала муниципальному предприятию «Ритуальные услуги» в аренду на 10 лет. Затем через продажу находившегося там гаража компания «Красноярский крематорий» заполучила в аренду на 49 лет участок почти в 14 тысяч квадратов и в 2019 году выкупил его, без проведения торгов.