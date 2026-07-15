В Еврейской автономной области планируют открыть филиал центра «Воин»

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Филиал центра «Воин» намерены открыть в Еврейской автономной области. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Центр “Воин” появится в Биробиджане обязательно. Главное, что есть воля и желание губернатора Еврейской автономной области Марии Федоровны Костюк. Я отношусь к ее позиции с большим уважением и считаю, что если глава региона хочет воспитывать ребят, живущих здесь, в духе патриотизма и любви к Родине, то мы обязаны в этом помочь», — сказал Трутнев.
Планируется, что филиал появится в столице региона Биробиджане на базе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. Для размещения инфраструктуры выделен один из учебных корпусов вуза общей площадью более 3 тыс. кв. м. «Открытие филиала центра “Воин” в Биробиджане станет серьезным подспорьем для тех программ, которые уже работают у нас для молодежи. Это возможность дополнить их практической, содержательной подготовкой, дать ребятам новые знания и навыки, которые действительно важны. Речь идет не только о физической выносливости, но и о дисциплине, ответственности, умении действовать грамотно и помогать другим в сложной ситуации. Такие навыки нужны тем, кто готов служить своей стране, готов встать на ее защиту. Для ЕАО это важное и своевременное решение», — подчеркнула губернатор ЕАО Мария Костюк.
Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке уже успешно работают филиалы центра «Воин» в Бурятии, Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Сахалинской области. «Ребята, прошедшие подготовку, оставляют только самые положительные отзывы — отмечают высокий профессионализм инструкторов, качество программ и реальную пользу полученных навыков. Уверен, что новый филиал в Еврейской автономной области также станет точкой притяжения для молодежи, которая хочет быть полезной своей стране и готова встать на ее защиту», — добавил вице-премьер.
Центр «Воин» создан по поручению президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра работают в 21 регионе России с охватом всех федеральных округов и исторических территорий.