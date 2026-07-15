В Еврейской автономной области планируют открыть филиал центра «Воин»

Планируется, что филиал появится в столице региона Биробиджане на базе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. Для размещения инфраструктуры выделен один из учебных корпусов вуза общей площадью более 3 тыс. кв. м. «Открытие филиала центра “Воин” в Биробиджане станет серьезным подспорьем для тех программ, которые уже работают у нас для молодежи. Это возможность дополнить их практической, содержательной подготовкой, дать ребятам новые знания и навыки, которые действительно важны. Речь идет не только о физической выносливости, но и о дисциплине, ответственности, умении действовать грамотно и помогать другим в сложной ситуации. Такие навыки нужны тем, кто готов служить своей стране, готов встать на ее защиту. Для ЕАО это важное и своевременное решение», — подчеркнула губернатор ЕАО Мария Костюк.