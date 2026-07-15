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На «Красноярских Столбах» спасатели помогли 65-летней женщине с травмой колена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 14 июля на территории национального парка «Красноярские Столбы» произошел очередной случай травматизма среди посетителей. В районе центрального входа 65-летняя женщина получила травму колена и не смогла самостоятельно продолжить путь.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 14 июля на территории национального парка «Красноярские Столбы» произошел очередной случай травматизма среди посетителей. В районе центрального входа 65-летняя женщина получила травму колена и не смогла самостоятельно продолжить путь.

На помощь пострадавшей прибыли спасатели. Они оказали женщине первую помощь, помогли транспортировать ее до улицы Свердловской, где передали медикам.

Специалисты напоминают посетителям: «Красноярские Столбы» — это не городской парк с оборудованными асфальтовыми дорожками, а природная территория со сложным рельефом. Даже знакомые маршруты могут представлять опасность.

Перед походом рекомендуется выбирать удобную обувь, оценивать уровень физической подготовки, учитывать погодные условия и не переоценивать собственные силы.