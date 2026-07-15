В Омской области сохраняются позитивные демографические показатели

Особое внимание уделяют молодым и студенческим семьям. В регионе действуют образовательные льготы, материальная помощь и принцип «единого окна» для решения вопросов поддержки — сегодня он работает в 10 вузах. Работодатели внедряют корпоративные программы поддержки сотрудников с детьми, включая выплаты до 1 млн рублей при рождении детей.