В Омской области сохраняются позитивные демографические показатели

В Омской области продолжают реализовывать меры по поддержке семей и укреплению демографического потенциала, сообщили в региональном Минтруда. На заседании Совета при губернаторе обсудили промежуточные итоги работы.
Одним из ключевых достижений названо снижение числа прерываний беременности — результат системного взаимодействия с медицинскими учреждениями и поддержки женщин в ситуации репродуктивного выбора.
Министр труда Ирина Варнавская отметила, что, несмотря на общее снижение рождаемости, показатели Омской области остаются выше среднероссийских и средних по Сибирскому федеральному округу.
Особое внимание уделяют молодым и студенческим семьям. В регионе действуют образовательные льготы, материальная помощь и принцип «единого окна» для решения вопросов поддержки — сегодня он работает в 10 вузах. Работодатели внедряют корпоративные программы поддержки сотрудников с детьми, включая выплаты до 1 млн рублей при рождении детей.
До 15 сентября в вузах региона откроют комнаты матери и ребёнка. Также усилят работу по профилактике несчастных случаев с детьми и контролю за здоровьем младенцев.
Ранее мы рассказывали, что Омск поборется за звание «Семейная столица России» — регион присоединился к всероссийскому конкурсу.