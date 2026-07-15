Танго безопасности: хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном

Для сотрудников МЧС России такие соревнования — не просто спортивный азарт. Это возможность в контролируемых условиях довести свои навыки до совершенства. Ведь каждый отработанный сегодня манёвр — это чья-то спасённая жизнь, которая завтра может зависеть от их профессионализма.