Танго безопасности: хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном

Озеро Благодатное в Хабаровском крае накануне превратилось в тренировочный полигон для профессионалов. Здесь прошли соревнования поисково-спасательного отряда регионального управления МЧС России. Условия максимально приблизили к реальности: когда на счету каждая секунда, права на ошибку просто нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Программа состязаний состояла из трёх этапов, каждый из которых проверял не только физическую выносливость, но и хладнокровие спасателей», — говорится в сообщении.
Первым делом — проверка на точность. В упражнении «Спасательный круг» участникам нужно было с берега попасть снарядом точно в цель с расстояния 12−15 метров. В условиях сильного течения такой навык становится решающим.
Затем — работа на воде. Этап «Самоспасение и спасение утопающего» стал настоящей проверкой на прочность: спасателям пришлось справляться с оверкилем рафта, преодолевать препятствия, имитирующие ледовую обстановку, и филигранно забрасывать конец Александрова. Финалом этого блока стала эвакуация «пострадавшего» на берег — слаженность действий здесь была видна в каждом движении.
Хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Хабаровские спасатели оттачивали мастерство на озере Благодатном. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
1 / 8.
Завершающим аккордом стала медицинская подготовка. Спасатели отрабатывали алгоритмы сердечно-лёгочной реанимации и неотложную помощь при утоплении. Отработка этих манипуляций до автоматизма — критически важный элемент работы, ведь именно от этих действий зависит, удастся ли вернуть человека к жизни.
Все команды показали высокий уровень мастерства, но чуть больше других проявили себя спасатели 4 ПСП.
Для сотрудников МЧС России такие соревнования — не просто спортивный азарт. Это возможность в контролируемых условиях довести свои навыки до совершенства. Ведь каждый отработанный сегодня манёвр — это чья-то спасённая жизнь, которая завтра может зависеть от их профессионализма.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что полигоном для хабаровских спасателей и самолета-амфибии Бе-200 стала река Амур. Практические занятия по повышению профессионального уровня личного состава прошли в районе острова Большой Уссурийский. В ходе тренировки авиация и наземные подразделения ведомства учились слаженно ликвидировать чрезвычайные ситуации, чтобы повысить свою профессиональную готовность к реальным вызовам.