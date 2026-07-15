В Комсомольске-на-Амуре прокуратура защитила инвалида-участника СВО

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, проверка была проведена после того, как инвалиду-участнику СВО отказали в проезде с собакой-проводником в автобусе по муниципальному маршруту № 19 «Железнодорожный вокзал — улица Уральская». Отказ мотивировали тем, что удостоверение предположительно просрочено, а у собаки нет намордника. Однако в соответствии с требованиями законодательства перевозчики обязаны обеспечивать провоз собак-проводников при наличии специального документа. Прокуратура города внесла представление перевозчику о недопущении впредь подобных нарушений. По постановлению прокурора и сама компания, и её руководитель привлечены к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ — сумма штрафов составила 20 тысяч рублей.