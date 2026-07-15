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В Комсомольске-на-Амуре прокуратура защитила инвалида-участника СВО

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре защитила права инвалида, которому отказали в проезде в автобусе.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура восстановила права инвалида первой группы по зрению, которому незаконно отказали в проезде в общественном транспорте. Мужчина является участником специальной военной операции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, проверка была проведена после того, как инвалиду-участнику СВО отказали в проезде с собакой-проводником в автобусе по муниципальному маршруту № 19 «Железнодорожный вокзал — улица Уральская». Отказ мотивировали тем, что удостоверение предположительно просрочено, а у собаки нет намордника. Однако в соответствии с требованиями законодательства перевозчики обязаны обеспечивать провоз собак-проводников при наличии специального документа. Прокуратура города внесла представление перевозчику о недопущении впредь подобных нарушений. По постановлению прокурора и сама компания, и её руководитель привлечены к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ — сумма штрафов составила 20 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru