В Хабаровске началось масштабное благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров

К первому этапу благоустройства приступили в мае, завершить его планируют в конце сентября. На Амурском бульваре работы идут на участке от улицы Ленинградской до Дикопольцева протяжённостью 400 метров. Здесь появятся удобная пешеходная зона, пространства для детского отдыха и занятий спортом, верёвочный парк, сцена у кинотеатра «Дружба», новые деревья и арт-объекты. На Уссурийском бульваре благоустраивают 300-метровый участок между улицами Пушкина и Шеронова — здесь создадут зоны для детей с канатной дорогой и уличным «оркестром» из ударных инструментов, двухполосную велодорожку и скейт-парк. Бульвары обновляют поэтапно, чтобы не перекрывать их полностью. Все работы планируют завершить к 2028 году.