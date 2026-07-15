В Хабаровске началось масштабное благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров

В Хабаровске полным ходом идёт благоустройство двух главных пешеходных артерий города — Амурского и Уссурийского бульваров. Работы ведутся при поддержке единой президентской субсидии, созданной Владимиром Путиным для развития регионов Дальнего Востока, а также на средства местного и краевого бюджетов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, по Амурскому и Уссурийскому бульварам каждый день люди идут на работу, отводят детей в сады и школы, гуляют с семьями и занимаются спортом. Поэтому важно сделать эти территории действительно удобными, красивыми и функциональными.
К первому этапу благоустройства приступили в мае, завершить его планируют в конце сентября. На Амурском бульваре работы идут на участке от улицы Ленинградской до Дикопольцева протяжённостью 400 метров. Здесь появятся удобная пешеходная зона, пространства для детского отдыха и занятий спортом, верёвочный парк, сцена у кинотеатра «Дружба», новые деревья и арт-объекты. На Уссурийском бульваре благоустраивают 300-метровый участок между улицами Пушкина и Шеронова — здесь создадут зоны для детей с канатной дорогой и уличным «оркестром» из ударных инструментов, двухполосную велодорожку и скейт-парк. Бульвары обновляют поэтапно, чтобы не перекрывать их полностью. Все работы планируют завершить к 2028 году.
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