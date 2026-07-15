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Сержант Алексей Ганенко из Хабаровска награжден медалью за техническое мастерство на СВО

Он обеспечивает ремонт аккумуляторных батарей.

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края сержант Алексей Ганенко награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Алексей Ганенко в должности заместителя командира взвода специальных работ руководит ремонтной бригадой. Он лично ремонтирует и обслуживает аккумуляторные батареи, а также воздушные баллоны в зоне проведения специальной военной операции.

За время службы он отремонтировал и привел в рабочее состояние больше 670 аккумуляторных батарей и свыше 430 воздушных баллонов, что обеспечило оперативную выдачу и установку аккумуляторов на вооружение и военную технику.

Благодаря работе сержанта Ганенко военная техника в целостности и исправности вовремя предается в подразделения, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

И тем самым поддерживает боеспособность группировки войск «Восток».