Шумный холодильник довел до суда — пенсионерке вернут 35 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Минусинска обратилась в Роспотребнадзор из-за неисправного холодильника, приобретенного в магазине «Бирюса» на улице Ботанической. По ее словам, компрессор работал слишком громко и практически не отключался.
«Шум от холодильника был настолько сильным, что даже я, имеющая плохой слух и пользующаяся слуховым аппаратом, не могу спокойно находиться дома, полноценно отдыхать, а тем более спать», — рассказала пенсионерка.
Специалисты ведомства помогли покупательнице составить претензию. Продавец забрал технику на диагностику, однако сообщил, что дефектов не обнаружено. После этого женщине помогли подготовить исковое заявление.
Во время судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Продавец обязался вернуть пенсионерке 35 тысяч рублей, а она — передать ему холодильник в установленный срок.