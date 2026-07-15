Историк Ковалев: в Ленинграде в 1936 году участились попытки бегства в Испанию

«Книги, выставки, рассказы старших привели к тому, что не только в сердцах ленинградских мальчишек, а в сердцах мальчишек всего Советского Союза появилось большое желание убежать в Испанию, начать бить фашистов тогда, в 1936 году. И именно Ленинград стал тем самым городом, где в сводках милиции все чаще появлялась следующая строчка: “Был задержан мальчик, который заявлял, что пытался проникнуть на зарубежное судно, чтобы уплыть в Испанию, вступить в ряды интербригадовцев и бить проклятых фашистов”, — сказал Ковалев.