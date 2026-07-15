Историк Ковалев: в Ленинграде в 1936 году участились попытки бегства в Испанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Случаи, когда милиционеры задерживали подростков, пытавшихся тайком проникнуть на зарубежные суда, заметно участились в Советском Союзе, и особенно в Ленинграде, в годы Гражданской войны в Испании. Мальчишки стремились добраться до Испании, чтобы вступить в ряды интернациональных бригад и лично участвовать в борьбе с фашизмом, рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор Борис Ковалев.
«Книги, выставки, рассказы старших привели к тому, что не только в сердцах ленинградских мальчишек, а в сердцах мальчишек всего Советского Союза появилось большое желание убежать в Испанию, начать бить фашистов тогда, в 1936 году. И именно Ленинград стал тем самым городом, где в сводках милиции все чаще появлялась следующая строчка: “Был задержан мальчик, который заявлял, что пытался проникнуть на зарубежное судно, чтобы уплыть в Испанию, вступить в ряды интербригадовцев и бить проклятых фашистов”, — сказал Ковалев.
Он подчеркнул, что гражданская война в Испании вызвала в СССР колоссальный эмоциональный отклик, а образ республиканской Испании, сражающейся с фашизмом, был окутан в советской пропаганде и культуре тех лет романтическим ореолом. Для многих подростков далекая страна стала символом борьбы за свободу, и желание лично участвовать в ней оказалось сильнее страха и здравого смысла.
Гражданская война в Испании началась в июле 1936 года и продолжалась до апреля 1939 года — прогрессивные силы Второй Испанской республики противостояли мятежникам во главе с генералом Франсиско Франко. Франко получал поддержку от нацистской Германии и фашистской Италии, республиканцев поддерживали СССР и Мексика. Конфликт приобрел международный масштаб: на стороне республиканцев воевали десятки тысяч добровольцев-интернационалистов из разных стран мира, в том числе военных специалистов из СССР, а сама война считается одним из первых военных столкновений с фашизмом в Европе и одним из прологов Второй мировой войны.