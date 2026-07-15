«КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск топлива в Иркутской области

IrkutskMedia, 15 июля. С 15 июля в Иркутской области сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск топлива до 40 литров на один автомобиль. Новые условия действуют для физических и юридических лиц по всем видам оплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, компания ввела ограничение для владельцев топливных (платежных) карт. По одной карте теперь можно заправить не более 40 литров топлива в сутки.
Напомним, с 13 июля компания «КрайсНефть» возобновила продажу бензина физическим лицам еще на шести автозаправочных станциях Приангарья. Теперь можно заправиться на 17 АЗС сети.