«КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск топлива в Иркутской области

IrkutskMedia, 15 июля. С 15 июля в Иркутской области сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск топлива до 40 литров на один автомобиль. Новые условия действуют для физических и юридических лиц по всем видам оплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.