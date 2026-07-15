Уроженка Эвенкии Адэль Эралиева приняла роды во время авиарейса из Санкт-Петербурга в Красноярск. На высоте 10 тысяч метров на свет появилась «королевская двойня» — девочка и мальчик. Адэль Эралиева окончила Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, она — военный фельдшер. На самолете летела домой, в отпуск. Примерно на втором часу полета у женщины, сидевшей рядом с ней, начались преждевременные роды. Уроженка Туры призналась журналистам газеты «Эвенкийская жизнь»: до последнего момента надеялась, что среди пассажиров найдется кто-нибудь более компетентный в акушерском деле, ведь она сама только что получила диплом. Но действовать пришлось самой, кроме Адэль на борту оказался только один медик — стоматолог. А вызвавшийся помочь мужчина в самый ответственный момент упал в обморок. Девочка, по словам Адэль Эралиевой, «вышла нормально», а вот мальчик не сразу перевернулся в нужное положение. Я не знала, что делать, потому что акушерский наружный переворот — это очень опасная манипуляция. Одно неверное движение — и оторвется плацента, случится массивная кровопотеря, которую нельзя купировать. Находясь в стрессе, я чуть-чуть подтолкнула ребенка, и — о чудо! — он перевернулся сам и дальше уже спокойно вышел, — рассказала военный фельдшер. Роды над облаками оказались стремительными: на четвертом часу рейса близнецы уже были завернуты в пледы авиакомпании, роженица отдыхала. На земле ее с детьми встретила бригада скорой помощи. Женщина успела спросить имя новоявленной «акушерки» и пообещала дать дочери ее имя. Адэль Эралиева родилась в Туре. В Санкт-Петербурге получила специальность военного фельдшера и звание прапорщика. На третьем курсе работала в Белгородской области, помогала раненым солдатам ВС РФ, сама получила контузию.
Девушка из Красноярского края приняла роды на высоте 10 тысяч метров
Уроженка Эвенкии Адэль Эралиева приняла роды во время авиарейса из Санкт-Петербурга в Красноярск. На высоте 10 тысяч метров на свет.