Девушка из Красноярского края приняла роды на высоте 10 тысяч метров

Уроженка Эвенкии Адэль Эралиева приняла роды во время авиарейса из Санкт-Петербурга в Красноярск. На высоте 10 тысяч метров на свет появилась «королевская двойня» — девочка и мальчик. Адэль Эралиева окончила Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, она — военный фельдшер. На самолете летела домой, в отпуск. Примерно на втором часу полета у женщины, сидевшей рядом с ней, начались преждевременные роды. Уроженка Туры призналась журналистам газеты «Эвенкийская жизнь»: до последнего момента надеялась, что среди пассажиров найдется кто-нибудь более компетентный в акушерском деле, ведь она сама только что получила диплом. Но действовать пришлось самой, кроме Адэль на борту оказался только один медик — стоматолог. А вызвавшийся помочь мужчина в самый ответственный момент упал в обморок. Девочка, по словам Адэль Эралиевой, «вышла нормально», а вот мальчик не сразу перевернулся в нужное положение. Я не знала, что делать, потому что акушерский наружный переворот — это очень опасная манипуляция. Одно неверное движение — и оторвется плацента, случится массивная кровопотеря, которую нельзя купировать. Находясь в стрессе, я чуть-чуть подтолкнула ребенка, и — о чудо! — он перевернулся сам и дальше уже спокойно вышел, — рассказала военный фельдшер. Роды над облаками оказались стремительными: на четвертом часу рейса близнецы уже были завернуты в пледы авиакомпании, роженица отдыхала. На земле ее с детьми встретила бригада скорой помощи. Женщина успела спросить имя новоявленной «акушерки» и пообещала дать дочери ее имя. Адэль Эралиева родилась в Туре. В Санкт-Петербурге получила специальность военного фельдшера и звание прапорщика. На третьем курсе работала в Белгородской области, помогала раненым солдатам ВС РФ, сама получила контузию.