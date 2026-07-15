«Каменные джунгли» можно оживить: архитекторы Владивостока рассказали, как использовать лес Снеговой Пади

Лесной массив вокруг Снеговой Пади может стать не резервом под новую застройку, а одним из главных общественных пространств района. Именно развитие природной территории — с прогулочными маршрутами, зонами отдыха и минимальным благоустройством — способно заметно повысить качество городской среды в одном из самых густонаселенных микрорайонов Владивостока. Такое мнение высказал профессор Международной академии архитектуры, советник РААСН и главный архитектор ООО «Град М» Андрей Борняков в разговоре с журналистом ИА PrimaMedia в рамках проекта «Владивосток: образ будущего».
По словам архитектора, сегодня Снеговая Падь испытывает дефицит общественных пространств. Высокая плотность застройки и большое количество автомобилей практически не оставили места для новых парков и скверов внутри жилых кварталов. Именно поэтому окружающий район лес становится его главным ресурсом.
«Тогда лесной массив действительно оживит и спасет эти каменные джунгли», — считает архитектор.
По его мнению, благоустройство не должно означать масштабную застройку природной территории. Напротив, важно сохранить лес таким, какой он есть, дополнив его прогулочными тропами, освещением, местами для отдыха и навигацией.
Одновременно архитектор предлагает постепенно освобождать дворы от автомобилей, создавая многоуровневые парковки и возвращая общественные пространства жителям.
«Нужно посмотреть, как можно внедрить больше зелени, убрать парковки в специальные зоны, а пространство у домов превратить в детские и спортивные площадки», — отмечает архитектор.
Во многом такой подход уже давно используют страны, на опыт которых обращает внимание эксперт — Япония и Южная Корея. Даже в районах с очень плотной застройкой там стараются использовать каждый свободный участок в интересах жителей. Вместо пустырей появляются небольшие скверы, общественные террасы, прогулочные маршруты, лестницы, озелененные дворы и карманные парки, а рельеф становится частью городской среды, а не препятствием для развития.
Напомним, Снеговая Падь сегодня фактически стала примером ситуации, когда количество квадратных метров оказалось важнее качества городской среды. Исправить уже заложенные ошибки быстро невозможно — слишком многое определяется самой планировкой района. Однако эксперты считают, что даже сложившуюся территорию можно сделать комфортнее за счет новых общественных пространств, развития транспорта, озеленения и постепенного изменения сценариев жизни внутри района.
Подробнее о том, почему Снеговая Падь оказалась в такой ситуации, какие ошибки были допущены при ее развитии и каким может стать район через 10−20 лет — в большом материале ИА PrimaMedia в рамках проекта «Владивосток: образ будущего» — «Главная градостроительная ошибка Владивостока? Можно ли исправить Снеговую Падь».