«Каменные джунгли» можно оживить: архитекторы Владивостока рассказали, как использовать лес Снеговой Пади

Во многом такой подход уже давно используют страны, на опыт которых обращает внимание эксперт — Япония и Южная Корея. Даже в районах с очень плотной застройкой там стараются использовать каждый свободный участок в интересах жителей. Вместо пустырей появляются небольшие скверы, общественные террасы, прогулочные маршруты, лестницы, озелененные дворы и карманные парки, а рельеф становится частью городской среды, а не препятствием для развития.