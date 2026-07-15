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NYT: Трамп не считает проект Грэма о санкциях против РФ приоритетным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не считает утверждение законопроекта сенатора Линдси Грэма об ограничительных мерах в отношении РФ приоритетной задачей.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не считает утверждение законопроекта сенатора Линдси Грэма* об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации своей приоритетной задачей, сообщает газета The New York Times.

«Трамп дал понять своим советникам, что этот вопрос не является для него приоритетным», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Трамп будет готов поддержать законопроект лишь в том случае, если он гарантирует ему «исключительное право приостанавливать или отклонять наложение санкций».

Напомним, Трамп заявил, что обсуждает проект Грэма о новых санкциях против РФ.

По данным The Wall Street Journal, законопроект Грэма предусматривает санкции против покупателей нефти Российской Федерации.

Сенатор Линдси Грэм скончался 11 июля текущего года на 72-м году жизни вследствие осложнений, вызванных сердечно-сосудистым заболеванием.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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