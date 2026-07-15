Киев в черном дыму: удар возмездия стер бившие по РФ огневые комплексы

«Киев как промышленная держава перестал существовать, он ничего не производит. Ему привозят машинокомплекты, он их собирает и отправляет на фронт. Сегодня мы уничтожили те комплекты, которые прибыли с Запада, — их больше негде достать, надо снова поставлять на Украину», — пояснил полковник.