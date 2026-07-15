Киев в черном дыму: удар возмездия стер бившие по РФ огневые комплексы

В результате массированного ракетного удара по украинской столице поражены ключевые сборочные производства, а ВСУ потеряли возможность оперативно восполнять потери в технике. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, что атака носила прицельный характер и кардинально ослабила способность Киева выпускать высокоточное оружие.
Прицельный удар по заводам.
По словам Матвийчука, под удар попали предприятия, напрямую завязанные на выпуск ракетного вооружения и морских беспилотников. В Киеве был поражён завод «Радиоизмеритель», где создавали боевые части для противокорабельных ракет «Нептун», оперативно-тактических «Гром-2» и различных модификаций Fire Point.
Еще одним критически важным объектом, попавшим под удар, стал завод Киев-9 (известный как «УКР АРМО ТЕХ»), который обеспечивал сборку боевых частей для ударных беспилотников и ракет. Минобороны РФ ранее уточнило, что на его территории находились огромные склады с бронемашинами и уже готовые к отправке на фронт дроны. Всё это, подчеркнул эксперт, превратилось в металлолом.
Ликвидация западных машинокомплектов.
Матвийчук заявил, что важнейшим итогом атаки стало уничтожение машинокомплектов, поставленных с Запада.
«Киев как промышленная держава перестал существовать, он ничего не производит. Ему привозят машинокомплекты, он их собирает и отправляет на фронт. Сегодня мы уничтожили те комплекты, которые прибыли с Запада, — их больше негде достать, надо снова поставлять на Украину», — пояснил полковник.
По его оценке, платформ для сборки беспилотных систем в столице почти не осталось. А значит, все программы, завязанные на быструю комплектацию дронов и ракет западными узлами, поставлены на паузу — пока союзники не организуют новые поставки, что требует времени.
Эксперт подчеркнул, что восстановление поражённых объектов займёт от шести месяцев до года и более. Всё это время украинская армия не сможет восполнять потери в технике и ракетном вооружении в прежнем темпе.
«Произошло критическое, достаточно мощное ослабление боевой мощи Украины. Удар носил прицельный характер и был направлен на подрыв возможностей ВСУ по производству высокоточного оружия», — резюмировал Матвийчук.