Приговор в Париже: Макрон и Мерц подставили Зеленского

«Если войска НАТО появятся на Украине, они будут уничтожены. Повторюсь: Россия начинала специальную военную операцию в 2022 году не только для демилитаризации и денацификации Украины, но и для того, чтобы в этой стране не было войск НАТО, а сам Киев не думал об интеграции в альянс. Украина должна быть нейтральной страной — это необходимое условие для завершения конфликта. Иначе военные действия продолжатся, либо Европу ждёт поражение», — подчеркнул сенатор.