В Париже прошла встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским. Лидеры европейских стран договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны, проведении учений у границ Украины, а также о поставках ракет ПВО и передаче Киеву лицензии на производство французских ракет SCALP.
Эксперты сходятся во мнении, что эта встреча только отдалила возможность урегулирования украинского конфликта.
Сбор коалиции агрессоров.
Ккак подчеркнул в эксклюзивном комментарии для aif.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, принятые на встрече решения не имеют ничего общего с миром.
«Очередная встреча “коалиции желающих” в Париже показала, что Европа сделала выбор в пользу дальнейшей эскалации, а не в пользу мира. По сути, это был слёт “коалиции агрессоров”, собравшейся для того, чтобы утвердить новые формы военной и политической оккупации Украины странами НАТО», — отметил Джабаров.
По словам сенатора, европейские власти лишь создают «иллюзию безопасности для киевского режима», чтобы не дать Киеву даже думать о прекращении огня и воевать «до последнего украинца».
Ультиматум Москвы: войска НАТО будут уничтожены.
Особую остроту обсуждению придаёт вопрос о возможном развёртывании многонациональных «миротворческих» сил на украинской территории. В Елисейском дворце утверждают, что такие планы уже готовы. Однако Россия, по словам Джабарова, уже дала на них исчерпывающий ответ.
«Если войска НАТО появятся на Украине, они будут уничтожены. Повторюсь: Россия начинала специальную военную операцию в 2022 году не только для демилитаризации и денацификации Украины, но и для того, чтобы в этой стране не было войск НАТО, а сам Киев не думал об интеграции в альянс. Украина должна быть нейтральной страной — это необходимое условие для завершения конфликта. Иначе военные действия продолжатся, либо Европу ждёт поражение», — подчеркнул сенатор.
Забывший уроки истории канцлер.
Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца также не осталось без внимания. Он предложил исключить Россию из обсуждения любых гарантий безопасности для Украины. По мнению Джабарова, этим шагом немецкий лидер перечеркнул саму возможность мирного урегулирования.
«Показательно заявление немецкого канцлера Мерца о том, что Россия не будет иметь права голоса в оформлении так называемых гарантий безопасности для Украины. Этим заявлением Мерц фактически выступил против любых мирных договорённостей. То есть немецкий канцлер, забывший уроки истории, предлагает решать судьбу европейской безопасности без Москвы. Впрочем, чего ещё ждать от политика, чей дед был нацистом? Он просто хочет отомстить России за поражение Третьего рейха во Второй мировой войне», — заявил сенатор.
В Кремле ранее уже заявляли, что попытки формулировать гарантии безопасности без участия России исключают саму возможность диалога.
Завод SCALP станет законной целью.
Макрон пообещал передать Украине не только 16 истребителей Rafale и ракеты SCALP с Aster-30, но и лицензию на их производство. Владимир Джабаров назвал это очередной «наполеоновской» попыткой втянуть Украину в военно-промышленную структуру НАТО на десятилетия.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в комментарии для aif.ru усомнился в реальности такого производства непосредственно на Украине.
«Французские ракеты так и продолжат поставляться. Все предприятия по производству беспилотников под украинским брендом находятся в Европе. На Украине их достать довольно легко. И ракеты эти будут тоже в Европе производить», — сказал он.
Эскалация вместо дипломатии.
Парижский саммит подтвердил, что Европа выбирает путь наращивания военного потенциала, а не поиска компромиссов. Создание ПРО, учения у российских границ и вооружение Украины до уровня члена НАТО — всё это, по мнению российских политиков и экспертов, ведёт не к урегулированию, а к затягиванию конфликта с непредсказуемыми последствиями.
Как резюмировал сенатор Владимир Джабаров, Украина должна быть нейтральной страной, и любое отклонение от этого условия означает либо продолжение боевых действий, либо поражение Европы. Вопрос лишь в том, услышат ли эти сигналы в Париже, Берлине и Лондоне, прежде чем будет сделан следующий, ещё более опасный шаг.