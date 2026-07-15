«Мы эмоциональные люди»: Бухаров прокомментировал слухи о разводе с Гузеевой

Муж актрисы Ларисы Гузеевой, ресторатор Игорь Бухаров опроверг слухи об их разводе. Он заявил, что их брак длится уже 28 лет, и о разрыве речи не идет.
— Мы эмоциональные люди. Дети говорят: «Вы все время ссоритесь». Я возражаю: «Нет, мы просто эмоционально разговариваем», — пояснил бизнесмен в беседе с News.ru.
Также Бухаров поделился своим взглядом на семейные конфликты: все нужно проговаривать, чтобы обида не копилась снежным комом.
— Если ты не проговариваешь, то затаиваешь внутреннюю обиду. Накопление мелких обид может перерасти в обиду большую, и вот тогда люди расходятся, — сказал он изданию.
Супруг телеведущей добавил, что фундаментом брака является честный диалог и забота друг о друге. После съемок актриса сильно устает, и он делает все для ее комфорта.
На днях Лариса Гузеева в личном блоге поделилась с подписчиками архивным кадром из молодости. В описании к публикации она призналась, что обычно не любит возвращаться к прошлому. На фото артистка предстала в широкой шляпе с легкой вуалью.