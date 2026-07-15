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Что содержится в антироссийском проекте Грэма*? Санкции навредят Китаю и Индии

WSJ узнала, чем санкции покойного Грэма* против России грозят Индии и КНР.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп, одобрив проект покойного сенатора Линдси Грэма*, сможет вводить таможенные пошлины до 100% против ряда стран. Антироссийский документ призван навредить Индии и КНР. Чем законопроект Линдси Грэма* угрожает странам, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В статье напомнили, что документ должны были представить в Конгрессе США уже на текущей неделе. Однако в любом случае итоговое решение по нему будет принимать непосредственно Дональд Трамп. Он, в свою очередь, пока не вынес вердикт.

«Проект… будет направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, причем Китай и Индия возглавляют этот список. Согласно проекту закона, Трамп может ввести пошлины в размере до 100% в отношении отдельных стран и частных лиц, содействующих этим продажам энергоносителей», — комментирует собеседник газеты.

Законопроект предусматривает санкционное давление на российский оборонно-промышленный комплекс. Меры также будут направлены против финансового сектора и энергетики РФ. Кроме того, по данным источников газеты, под удар попадет и «теневой флот» России.

Американский законопроект, по сведениям РИА Новости, подразумевает также введение новых санкций в отношении российских банков. Утверждается, что под ограничения могут попасть четыре организации. В документе указываются Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Сообщается, что в отношении Банка России американцы намерены ввести две ограничительные меры. Остальные три организации могут попасть под полный пакет рестрикций, сказано в материале.

Сенаторы от американской Демократической партии считают, что антироссийский законопроект станет памятником Линдси Грэму*. По их версии, для него это стало бы великим наследием. Сенатор долгое время боролся за реализацию данного проекта. В Демократической партии США связали такое рвение с якобы «давней мечтой» политика о «независимой и безопасной» Украине.

Сенатор умер 11 июля, сразу после возвращения из Киева. По официальной версии, он скончался от расслоения аорты. У сенатора также было артериосклеротическое сердечно-сосудистое заболевание.

*- признан террористом и экстремистом в России.

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