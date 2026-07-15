В Петербурге покажут рабочие эскизы «Катюши» и архивные схемы ее первых залпов

Сама «Катюша» была принята на вооружение 21 июня 1941 года, за день до начала войны. После первого удара под Оршей началось ее активное серийное производство и применение в составе Гвардейских минометных частей. В послевоенное время установка также использовалась в локальных войнах и вооруженных конфликтах.