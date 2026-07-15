В Петербурге покажут рабочие эскизы «Катюши» и архивные схемы ее первых залпов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Рабочие эскизы «Катюши», архивные схемы ее первых залпов и другие документы представили в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге. Выставка «Легендарная Катюша» приурочена к 85-летию первого залпа батареи капитана Ивана Флерова, которая 14 июля 1941 года нанесла удар по немецким эшелонам с войсками, техникой, боеприпасами и горючим на железнодорожном узле Орша, сообщили в пресс-службе музея.
«На выставке показаны этапы создания и отработки элементов пусковой установки БМ-13 с рабочими эскизами. Архивные документы, фотографии и схемы познакомят с первым и последующими боевыми применениями реактивной артиллерии, началом серийного производства боевых машин БМ-13», — говорится в сообщении.
Временная экспозиция развернулась в зале, посвященном истории Великой Отечественной войны, у одной из двух боевых машин БМ-13, входящих в коллекцию музея.
Сама «Катюша» была принята на вооружение 21 июня 1941 года, за день до начала войны. После первого удара под Оршей началось ее активное серийное производство и применение в составе Гвардейских минометных частей. В послевоенное время установка также использовалась в локальных войнах и вооруженных конфликтах.
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.