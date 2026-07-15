В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 26 градусов тепла

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Облачную погоду с прояснениями, грозу и до плюс 26 градусов прогнозируют в Москве 15 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на 16 июля она может опуститься до плюс 17 градусов.
Ветер северо-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.
В Подмосковье 15 июля температура будет колебаться от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на 16 июля столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 17 градусов.