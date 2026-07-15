Омичам на работе дают по 1 миллиону рублей за рождение ребенка

По итогам заседания даны новые поручения. Так, до 15 сентября планируется открыть комнаты матери и ребенка во всех вузах региона, перенять опыт других субъектов РФ по маршрутизации беременных, а также усилить работу по профилактике несчастных случаев с детьми и контролю за здоровьем младенцев.