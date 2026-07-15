Омичам на работе дают по 1 миллиону рублей за рождение ребенка

Как рассказали в региональном Минтруде, в регионе развивается инфраструктура семейной поддержки. В том числе работодатели внедряют корпоративные программы поддержки сотрудников с детьми.
«Работодатели активно внедряют корпоративные демографические программы, и флагманской мерой здесь стали выплаты до 1 миллиона рублей сотрудникам при рождении детей», — пояснили в министерстве.
Добавим, по 1 миллиону рублей за рождение ребенка уже получали сотрудники НПО «Мир». Кроме того, подобную программу разработала Группа компаний «Арнест», где при рождении первого ребенка предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей, второго — 750 тысяч рублей, третьего и последующих — 1 миллиона рублей.
В Омской области реализуются различные меры поддержки, в том числе действует комплекс мер социальной защиты, включающий образовательные льготы, материальную помощь и улучшение бытовых условий. Дополнительную поддержку получают многодетные семьи.
По итогам заседания даны новые поручения. Так, до 15 сентября планируется открыть комнаты матери и ребенка во всех вузах региона, перенять опыт других субъектов РФ по маршрутизации беременных, а также усилить работу по профилактике несчастных случаев с детьми и контролю за здоровьем младенцев.