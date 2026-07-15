Новости Красноярского края 15 июля: суд над экс-мэром, бензин, пожары

В краевой столице стартовал закрытый процесс над бывшим главой города, автомобилисты сталкиваются с новыми топливными ограничениями, а военный фельдшер из Туры приняла роды у беременной женщины прямо в самолете. Главные события середины недели читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 15 июля: цены на топливо, талоны и запрет на канистры.
Из-за локального дефицита одна из независимых региональных сетей ввела жесткие ограничения: теперь популярную марку бензина АИ-95 там отпускают исключительно по талонам и только юридическим лицам. Дополнительно на станциях этой компании запретили наливать горючее в канистры. Руководство сети обещает снять лимиты сразу после стабилизации поставок.
Для удобства водителей в картографическом сервисе 2GIS заработала интерактивная карта. Приложение позволяет в режиме онлайн проверять наличие нужной марки топлива на конкретных заправочных станциях города, экономя время на поиски.
Ценовой разрыв между продавцами остается огромным. Крупные федеральные сети уверенно держат минимальную стоимость: литр АИ-92 здесь обойдется примерно в 62,30−63 рубля, АИ-95 стоит около 67 рублей, а дизельное топливо оценивают в 83 рубля. На частных независимых заправках автомобилисты вынуждены серьезно переплачивать. Ценники на АИ-92 там достигают 110 рублей, за АИ-95 просят до 115 рублей. Дизель и премиальный АИ-98 бьют все антирекорды, обходясь водителям в 120 рублей за литр.
Губернатор края Михаил Котюков продолжает держать ситуацию под жестким контролем. Топливо бесперебойно направляется на жизненно важные нужды: северный завоз, уборочную кампанию и ликвидацию лесных пожаров. Вводить ограничения на продажу горючего на краевом уровне правительство не планирует.
Суд над экс-мэром Красноярска Владиславом Логиновым: закрытый процесс и отрицание вины.
Накануне, 14 июля, в Красноярске стартовало громкое судебное разбирательство по уголовному делу бывшего мэра города Владислава Логинова. Процесс проходит за закрытыми дверями. Экс-градоначальнику предъявлено обвинение в получении взяток по четырем эпизодам. Сам Логинов категорически отказался признавать свою вину.
Вместе с бывшим главой города на скамье подсудимых оказался внушительный состав управленцев. Экс-заместителю мэра Алексею Давыдову вменяют три эпизода взяточничества. Бывшего руководителя УДИБ Евгения Жвакина обвиняют в трех случаях посредничества. Также фигурантами дела числятся экс-глава УДИБ и САТП Павел Креско и Татьяна Сухова. Логинов и Давыдов присутствовали на заседании, находясь под стражей.
Напомним, коррупционный скандал вокруг красноярской мэрии разгорелся еще в 2023 году. Силовиков заинтересовала схема распределения муниципальных контрактов: вместо проведения открытых аукционов на ремонт городских дорог, чиновники предпочитали организовывать конкурсы с ограниченным числом «своих» участников. В конце 2025 года прокурор края Роман Тютюник сообщал, что всего по делу проходят 12 человек, включая действующих сотрудников администрации.
В Красноярском крае впервые завели уголовное дело на отца за покупку питбайка.
Следователи создали важный правовой прецедент в регионе. Госавтоинспекция сообщила о возбуждении уголовного дела против мужчины, который подарил своему 13-летнему сыну питбайк.
Подросток, не имея водительских прав и защитного шлема, отправился кататься по селу Атаманово и спровоцировал ДТП. В результате аварии серьезно пострадал 15-летний пассажир юного байкера — мальчик получил травмы средней степени тяжести.
Правоохранители квалифицировали действия отца по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Теперь мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы.
Спортинвентарь изъят и помещен на специализированную стоянку. Полицейские подчеркивают: покупка мощной техники ребенку без навыков и прав — это преступление, ответственность за которое полностью несут взрослые.
Чудо на высоте 10 тысяч метров: военный фельдшер из Эвенкии приняла роды в самолете.
Настоящая драма со счастливым концом развернулась на борту пассажирского лайнера, следовавшего из Санкт-Петербурга в Красноярск. У одной из пассажирок прямо во время полета стремительно начались роды.
По счастливой случайности среди пассажиров оказалась Адэль Эралиева — уроженка эвенкийской Туры. Девушка недавно окончила медицинское учреждение и работает военным фельдшером. Оказавшись единственным медиком на борту, она взяла ситуацию в свои руки.
На высоте около 10 тысяч метров военный фельдшер успешно приняла сложные роды. На свет появилась «королевская двойня» — сначала девочка, а следом за ней мальчик. Сразу после экстренного приземления в аэропорту Красноярска маму и новорожденных малышей передали бригаде скорой помощи.
Пожары в Красноярске 15 июля: оперативная сводка МЧС.
Минувшие сутки выдались горячими для экстренных служб. Краевые пожарные расчеты успешно ликвидировали 9 возгораний. Погибших нет, одного человека удалось спасти. На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС выезжали три раза. Происшествий на воде не зарегистрировано.
Крупный инцидент произошел ночью 14 июля в Железнодорожном районе Красноярска. На улице Маерчака вспыхнула кровля нежилого здания. С огнем на площади 900 квадратных метров боролись 32 человека личного состава при поддержке 9 единиц спецтехники. По предварительной версии экспертов, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Еще одно серьезное возгорание случилось вечером в Октябрьском районе. В четырехэтажном жилом доме на улице Киренского загорелась квартира. Звено газодымозащитной службы оперативно проникло в помещение и вынесло пострадавшую женщину. Сибирячку госпитализировали с отравлением продуктами горения. Площадь пожара составила всего 8 квадратных метров, пламя потушили 13 специалистов. Причиной инцидента также предварительно называют короткое замыкание.