Новости Красноярского края 15 июля: суд над экс-мэром, бензин, пожары

Ценовой разрыв между продавцами остается огромным. Крупные федеральные сети уверенно держат минимальную стоимость: литр АИ-92 здесь обойдется примерно в 62,30−63 рубля, АИ-95 стоит около 67 рублей, а дизельное топливо оценивают в 83 рубля. На частных независимых заправках автомобилисты вынуждены серьезно переплачивать. Ценники на АИ-92 там достигают 110 рублей, за АИ-95 просят до 115 рублей. Дизель и премиальный АИ-98 бьют все антирекорды, обходясь водителям в 120 рублей за литр.