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Диетолог Поляков рассказал, кому полезны огурцы

Диетолог Поляков в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о полезных свойства огурцов.

Источник: Аргументы и факты

Огурцы способны не только освежить в жаркий день, но и помочь организму поддерживать водный баланс и нормальное пищеварение. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Огурцы примерно на 95−98% состоят из воды, поэтому отлично поддерживают водный баланс. Однако высокое содержание жидкости вовсе не делает их бесполезными, — отметил эксперт. — В них присутствуют клетчатка и пектин, которые улучшают моторику кишечника».

По словам врача, низкая калорийность делает огурцы идеальным выбором для лёгкого перекуса в рамках правильного питания.

«Хорошие плоды имеют приятный сладковатый вкус, но при этом не добавят вам лишних калорий», — уточнил он.

Кроме того, Поляков обратил внимание на витаминный состав.

«В огурцах есть немного витамина С, ряд витаминов группы В, а также небольшая концентрация антиоксидантов», — подытожил диетолог.

Ранее Поляков отметил, что включение помидоров в ежедневный рацион может стать надёжной поддержкой для сердца, сосудов и пищеварения.