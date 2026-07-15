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В Херсонской области приостановили отправку детей в другие регионы на отдых

Такое решение приняли из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области из-за участившихся атак по транспорту со стороны Вооруженных сил Украины приостановили организованную отправку детей на летний отдых за пределы региона. Об этом ТАСС сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Из-за оперативной обстановки мы приняли решение приостановить выезд детей на отдых за пределы региона. Весной планировали направить более 1,7 тыс. ребят в лагеря разных регионов России: по программам оздоровления, военно-патриотического воспитания, образовательным и профориентационным сменам, включая “Университетские смены”, “Авангард” и так далее. Но безопасность детей для нас на первом месте, сейчас рисковать нельзя», — сказал он.

При этом, уточнил Сальдо, Министерство образования и науки Херсонской области организовало летние образовательные площадки на базе школ.

«В этом году открыто 59 смен для учеников 1−4-х классов, в них приняли участие 1 750 школьников. Будем смотреть по обстановке. Как только появится возможность безопасно возобновить выезды, мы это сделаем», — добавил глава региона.

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