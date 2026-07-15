В Херсонской области приостановили отправку детей в другие регионы на отдых

«Из-за оперативной обстановки мы приняли решение приостановить выезд детей на отдых за пределы региона. Весной планировали направить более 1,7 тыс. ребят в лагеря разных регионов России: по программам оздоровления, военно-патриотического воспитания, образовательным и профориентационным сменам, включая “Университетские смены”, “Авангард” и так далее. Но безопасность детей для нас на первом месте, сейчас рисковать нельзя», — сказал он.