Филиал центра «ВОИН» откроют в Биробиджане

Под будущий центр выделили здание площадью более трёх тысяч квадратных метров. Внутри оборудуют классы, рассчитанные в общей сложности на 100 курсантов, спортивный зал на 30 человек и помещения для сотрудников. Для практических занятий также могут использовать военный учебный центр при университете, в распоряжении которого находятся десять аудиторий и комната для хранения оружия.