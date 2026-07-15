Филиал центра «ВОИН» откроют в Биробиджане

В Биробиджане готовят площадку для филиала центра военно-спортивной подготовки «ВОИН». Его планируют разместить в одном из корпусов Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в ДФО.
Под будущий центр выделили здание площадью более трёх тысяч квадратных метров. Внутри оборудуют классы, рассчитанные в общей сложности на 100 курсантов, спортивный зал на 30 человек и помещения для сотрудников. Для практических занятий также могут использовать военный учебный центр при университете, в распоряжении которого находятся десять аудиторий и комната для хранения оружия.
«Центр “ВОИН” появится в Биробиджане обязательно. Если глава региона хочет воспитывать ребят в духе патриотизма и любви к Родине, мы обязаны в этом помочь», — заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Еврейскую автономную область.
Центр «ВОИН» создали в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас его филиалы работают в 21 регионе страны. На занятиях курсанты осваивают помощь, тактическую и огневую подготовку, управление беспилотниками и другие прикладные навыки.